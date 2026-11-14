Какой будет погода в Азербайджане завтра? - ПРОГНОЗ

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на 15 ноября.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Вместе с тем вечером в некоторых местах возможен дождь. Умеренный юго-западный ветер во второй половине дня сменится сильным северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 10-14° тепла, днем - 16-21° тепла. Атмосферное давление повысится с 759 до 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана преимущественно ожидается сухая погода. Однако вечером, начиная с северных и западных районов, местами пройдут дожди, в отдельных местах - интенсивные. Возможны грозы, в горных районах не исключен снег. Местами также ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14° тепла, днем - 18-23° тепла. В горных районах ночью ожидается 0-3° мороза, днем - 8-13° тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az