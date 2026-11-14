https://news.day.az/world/1874352.html

В Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза

В новой Конституции Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза, которую сейчас занимает Ален Симонян. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь минюста страны. Отмечается, что Симонян может баллотироваться на пост мэра Еревана в 2028 году.