https://news.day.az/world/1874352.html В Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза В новой Конституции Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза, которую сейчас занимает Ален Симонян. Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь минюста страны. Отмечается, что Симонян может баллотироваться на пост мэра Еревана в 2028 году.
В Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза
В новой Конституции Армении планируют упразднить должность секретаря Совбеза, которую сейчас занимает Ален Симонян.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, информацию подтвердила пресс-секретарь минюста страны.
Отмечается, что Симонян может баллотироваться на пост мэра Еревана в 2028 году.
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