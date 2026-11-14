Азербайджан показал лучший результат на юношеской Олимпиаде за последние 12 лет – ОБЗОР

Азербайджанская сборная завершила IV летние юношеские Олимпийские игры в Дакаре с шестью медалями, показав лучший результат за последние 12 лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, отечественные спортсмены завоевали три золотые и три серебряные награды, заняв 13-е место в общем медальном зачете. Это третий результат Азербайджана по месту в таблице за всю историю проведения летних юношеских Олимпийских игр.

На дебютной Олимпиаде в Сингапуре в 2010 году Азербайджан занял 11-е место, завоевав пять золотых и три серебряные медали. Четыре года спустя в китайском Нанкине сборная добилась своего исторического максимума: 10-е место и 12 наград (пять золотых, шесть серебряных и одна бронзовая).

На предыдущей Олимпиаде в Буэнос-Айресе в 2018 году азербайджанские спортсмены заняли 35-е место с шестью медалями (две золотые, одна серебряная и три бронзовые).

Таким образом, в Дакаре сборная поднялась на 22 позиции по сравнению с предыдущими Играми. При одинаковом общем количестве наград Азербайджан завоевал на одну золотую медаль больше.

Напомним, что в Дакаре олимпийскими чемпионами стали дзюдоист Ибрагим Талыбов (55 кг), а также представители пляжной борьбы Тунар Гулиев (70 кг) и Эльгюн Керимли (90 кг). Серебряные медали завоевали борец Нихад Сулейманлы (80 кг), таэквондист Адиль Казымлы (73 кг) и боксер Гюляр Гусейнова (51 кг).

Всего за четыре летние юношеские Олимпиады азербайджанские спортсмены завоевали 32 медали: 15 золотых, 13 серебряных и четыре бронзовые.

Примечательно, что за всю историю летних юношеских Олимпийских игр лишь Китай и Россия неизменно входили в первую тройку медального зачета. Обе страны добивались этого по четыре раза. При этом Китай трижды становился лидером общего зачета (2010, 2014, 2026), а Россия - один раз (2018).

Япония дважды завершала Игры в тройке сильнейших, тогда как Южная Корея и США добивались этого по одному разу.

Итоговый медальный зачет юношеской Олимпиады Дакар-2026, топ-20 (в скобках указано количество золотых, серебряных и бронзовых медалей):

1. Китай - (18, 8, 7)

2. Япония - (11, 8, 9)

3. Россия - (8, 4, 2)

4. Египет - (6, 1, 5)

5. Эфиопия - (5, 3, 0)

6. Сенегал - (5, 0, 7)

7. Франция - (4, 5, 4)

8. Кения - (4, 2, 0)

9. ЮАР - (3, 5, 3)

10. Хорватия - (3, 4, 0)

11. Украина - (3, 3, 3)

12. Бразилия - (3, 3, 1)

13. Азербайджан - (3, 3, 0)

14. Германия - (3, 2, 3)

15. Турция - (3, 1, 5)

16. Иордания - (3, 1, 0)

17. Нигерия - (3, 0, 0)

18. Испания - (2, 5, 5)

19. Китайский Тайбэй - (2, 4, 3)

20. Узбекистан - (2, 4, 2)