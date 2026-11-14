Азербайджан стал вторым крупнейшим поставщиком газа в Турцию

Азербайджан в сентябре 2026 года занял второе место среди крупнейших поставщиков природного газа в Турцию.

Согласно данным Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK), за отчетный месяц Азербайджан экспортировал в эту страну 867,12 миллиона кубометров природного газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, это на 9,51 процента меньше, чем в сентябре 2025 года, когда поставки составили 958,25 миллиона кубометров.

Первое место по поставкам газа в Турцию заняла Россия. Ее экспорт за отчетный период сократился на 33,12 процента в годовом выражении - до 967,76 миллиона кубометров против 1 миллиарда 447 миллионов кубометров годом ранее.

Третье место занял Иран, поставивший 660,22 миллиона кубометров газа. Это на 18,23 процента меньше показателя сентября прошлого года, когда поставки составили 807,41 миллиона кубометров.

Общий импорт природного газа Турцией в сентябре сократился на 25,52 процента в годовом выражении - примерно до 2 миллиардов 685 миллионов кубометров против 3 миллиардов 605 миллионов кубометров годом ранее.

"Импорт трубопроводного газа составил 2 миллиарда 495 миллионов кубометров, снизившись на 22,34 процента, тогда как импорт сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 51,56 процента - до 190,18 миллиона кубометров", - отмечается в отчете.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-сентябре 2026 года страна экспортировала 17 миллиардов 994 миллиона кубометров природного газа в газообразном состоянии на сумму 6 миллиардов 449 миллионов долларов США.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года экспорт газа сократился на 250 миллионов долларов, или на 3,7 процента, в стоимостном выражении и на 534 миллиона кубометров, или на 2,9 процента, в количественном выражении.

По данным Государственного комитета статистики, за отчетный период в Азербайджане было добыто 37 миллиардов 521 миллион кубометров природного газа. Это на 273 миллиона кубометров, или на 0,7 процента, меньше показателя за аналогичный период прошлого года, составившего 37 миллиардов 794 миллиона кубометров.

За первые девять месяцев 2026 года товарная добыча природного газа составила 28 миллиардов 581 миллион кубометров против 29 миллиардов 46 миллионов кубометров годом ранее. Таким образом, показатель снизился на 465 миллионов кубометров, или на 1,6 процента.