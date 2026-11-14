Армянские болельщики продолжают провокации – УЕФА снова промолчит?

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянство прилагает усилия для того, чтобы отобрать у спорта олимпийские принципы и превратить его в орудие политических провокаций. Для этого оно использует любую возможность.

Накануне армянские СМИ сообщили о том, что произошло во время матча 5-го тура группы С2 Лиги наций УЕФА в Ереване между сборными Армении и Кипра. Болельщики двух стран пришли на стадион не для того, чтобы поддержать свои команды, а для того, чтобы "почтить историческую память своих народов".

Пока футболисты пытались забивать друг другу, болельщики размахивали провокационными плакатами, разжигающими ненависть и никак не связанными с происходящим на поле. Болельщики нормальных стран, приходя на футбол, имеют при себе символику любимой команды, плакаты соответствующего содержания. Фанаты же сборных Армении и Кипра решили, что футбол - вторично, а на первом месте должна находиться некая "историческая память".

Армяне держали тетрисную тряпку и баннер с надписью "арцах не забыт", киприоты ограничились более скромным лозунгом - "Не забываю".

Хотя что-то подсказывает, что инициатором провокации и главным ее участником выступила армянская сторона. Болельщики кипрской команды вряд ли прилетели в Ереван для участия в каких-то политических акциях. Они прилетели болеть за своих, но реваншистско-сепаратистский, пардон, сброд предложил превратить матч в акцию против Азербайджана и Турции. Скорее всего, и баннеры были нарисованы в Ереване в преддверии матча. А как же, такая возможность.

Дурное дело, как известно, недолгое и наличия мозгов не требует.

АФФА уже направила УЕФА письмо с протестом.

Международным футбольным организациям уже давно пора начать принимать какие-то меры в отношении Армении в связи с постоянными провокациями со стороны армянских болельщиков.

В феврале в Нидерландах состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций между местным клубом "АЗ Алкмаар" и армянским "Ноа". Во время матча болельщики "Ноа" выставили провокационный плакат с изображением тетрисной тряпки сепаратистов и надписью "узнай республику арцах". Рядом красовался графический плакат террориста Монте Мелконяна, ликвидированного азербайджанскими военнослужащими во время Первой карабахской войны.

В сентябре во время матча Лиги наций между Арменией и Черногорией армянские футбольные фанаты продолжили негативную традицию и выставили плакат с изображением Альберта Ованнисяна, военнослужащего оккупационных ВС Армении, ликвидированного Азербайджанской армией в октябре 2020 года.

Судя по всему, теперь ни одна международная встреча с участием армянской сборной и клубов Армении не будет обходиться без провокации.

Азербайджанская сторона регулярно обращается в соответствующие инстанции, но наказания Армении что-то пока не видно.

Посмотрим, как УЕФА поведет себя на этот раз.