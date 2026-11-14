НПЗ STAR увеличил производство большинства нефтепродуктов

Нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) и расположенный в Турции, в сентябре 2026 года увеличил производство большинства нефтепродуктов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Как передает Day.Az, об этом говорится в отчете Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).

Согласно расчетам Trend на основе данных EPDK, производство дизельного топлива составило 545 938 тонн, увеличившись на 3,6% по сравнению с 526 976 тоннами в сентябре 2025 года. Выпуск дизельного топлива с содержанием биодизеля составил 28 226 тонн. Сопоставимые данные по этой категории за сентябрь прошлого года отдельно не приводятся.

Производство авиационного топлива сократилось на 13,1% в годовом исчислении - до 150 739 тонн против 173 428 тонн годом ранее. В то же время выпуск тяжелого вакуумного газойля увеличился более чем в девять раз - с 3 179 до 28 982 тонн.

Производство сжиженного углеводородного газа снизилось на 2,4% - до 25 385 тонн против 26 010 тонн в сентябре 2025 года. Выпуск нафты вырос на 16,7% в годовом исчислении, достигнув 151 357 тонн, а производство нефтяного кокса увеличилось на 22,6% - до 74 139 тонн.

Производство нелетучего нефтезаводского газа сократилось на 14,2% - до 36 628 тонн против 42 688 тонн за аналогичный период прошлого года.

Отметим, что STAR является единственным в Турции нефтеперерабатывающим предприятием, интегрированным с нефтехимическим производством, и крупнейшим проектом в нефтеперерабатывающей отрасли региона Европы, Ближнего Востока и Африки. Завод стал первой компанией в Турции, получившей сертификат стратегических инвестиционных стимулов.

Предприятие обеспечивает около 20% потребности Турции в переработанных нефтепродуктах и способствует сокращению импорта данной продукции.

STAR играет ключевую роль в интеграции нефтеперерабатывающего и нефтехимического направлений в производственной цепочке SOCAR Türkiye. Завод выпускает стратегически важную для турецкой экономики и промышленности продукцию, включая нафту и реформат - сырье для нефтехимического сектора, а также дизельное и авиационное топливо, СУГ, серу и нефтяной кокс.

Деятельность предприятия направлена на снижение зависимости Турции от импорта нефтепродуктов и повышение конкурентоспособности национальной экономики.