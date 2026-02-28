Армянские болельщики "отличились" в Алкмааре

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Накануне в Нидерландах состоялся матч 1/16 финала Лиги конференций между местным клубом "АЗ Алкмаар" и армянским "Ноа". Хозяева поля выиграли со счетом 4:0. В результате армянский клуб выбыл из турнира. Но вопрос не в проигрыше.

Это спорт. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Это знакомо всем, и речь пойдет не о футболе. Речь пойдет о провокации, устроенной армянскими болельщиками на стадионе во время матча. Болельщики "Ноа" выставили провокационный плакат с изображением тетрисной тряпки сепаратистов и надписью "узнай республику арцах". Рядом красовался графический портрет бородатого дяденьки, очень уж напоминающий "мужественный" профиль Монте Мелконяна. Эта провокационная символика не имеет никакого отношения к футболу и спорту вообще. Она, если мы говорим о реальной Армении, не относится к ее символам и является оставшимся позади позорным прошлым армянской нации. Тем не менее, тетрисная тряпка и лик Мелконяна зачем-то были выставлены на трибуну во время матча с нидерландским клубом. Была бы хотя бы какая-то, пусть извращенная, но все же логика, играй "Ноа" с азербайджанским клубом. Но ведь играли не с азербайджанцами - к чему было так возбуждаться?

Оказывается, этот клуб был создан в 2017 году под названием "арцах" и просто не может забыть своего темного прошлого. В 2019 году он был переименован в "Ноа" после приобретения его одноименным медиа-холдингом. На команду делалась определенная ставка, а с такой кличкой она просто не могла бы выступать за пределами Армении. Появись где-то какой-то "арцах", это было бы немедленно опротестовано азербайджанской стороной.

Наверное, мы бы удивились, если армяне обошлись без провокаций. Должны пройти многие годы, прежде чем из сознания наших соседей будет вычищен весь этот мусор. А об армянах диаспоры вообще говорить не приходится - там все совсем плохо. На матч съехались армяне не только из Армении, но и из диаспоры, так что коктейль получился еще тот.

В соцсети Х, сообщая о матче, ереванский клуб поделился именно этим фото. Тем, на котором тетрисная тряпка и голова Монте. Не интересными моментами игры, а именно панорамой трибуны, где разместились болельщики с плакатами. Это говорит о том, что клуб хоть и стал "Ноа", но в душе он так и остался "арцахом". Пусть даже он называется иначе и на его гербе Ноев ковчег. Так же и с армянским обществом. К сожалению, оно тоже, даже при наличии видимых перемен, продолжает пребывать в националистическом анабиозе.

Армянские болельщики, отправляясь в Нидерланды, сознательно готовятся к провокациям. Можно ли этому помешать? В соцсетях уже идут обсуждения и от АФФА ждут каких-то действий. Но это лишнее. Вряд ли стоит азербайджанской стороне ставить этот вопрос перед УЕФА. Если такое происходит на матчах с азербайджанскими клубами, - другое дело, а контролировать армянских болельщиков повсеместно дело несерьезное. Контролировать своих провокаторов должна сама армянская сторона, если реально хочет мира.