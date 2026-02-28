https://news.day.az/society/1818867.html Очередное землетрясение в Шамахы В Шамахинском районе произошло очередное землетрясение. Магнитуда составила 3,0. Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 00:36 по местному времени. Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров. Землетрясение не ощущалось.
