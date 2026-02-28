Очередное землетрясение в Шамахы

В Шамахинском районе произошло очередное землетрясение. Магнитуда составила 3,0.

Как сообщили Day.Az в Республиканском центре сейсмологической службы, землетрясение произошло в 00:36 по местному времени.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 8 километров. Землетрясение не ощущалось.