США готовятся к конфискации танкера с нефтью из Венесуэлы
Власти США пытаются добиться конфискации танкера "Skipper", захваченного в начале декабря 2025 года, перевозившего нефть из Венесуэла.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.
В документе отмечается, что власти США подали иск в окружной суд Колумбии с требованием разрешить конфискацию танкера и его груза - 1,8 миллиона баррелей нефти.
По позиции Вашингтона, танкер и его груз подлежат конфискации, так как они использовались для поддержки Ирана, в частности Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения вооружённых сил Ирана.
Согласно иску администрации США, танкер использовался для перевозки нефти из Ирана и Венесуэлы после 2021 года.
