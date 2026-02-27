США готовятся к конфискации танкера с нефтью из Венесуэлы

Власти США пытаются добиться конфискации танкера "Skipper", захваченного в начале декабря 2025 года, перевозившего нефть из Венесуэла.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении Министерства юстиции США.

В документе отмечается, что власти США подали иск в окружной суд Колумбии с требованием разрешить конфискацию танкера и его груза - 1,8 миллиона баррелей нефти.

По позиции Вашингтона, танкер и его груз подлежат конфискации, так как они использовались для поддержки Ирана, в частности Корпуса стражей исламской революции - элитного подразделения вооружённых сил Ирана.

Согласно иску администрации США, танкер использовался для перевозки нефти из Ирана и Венесуэлы после 2021 года.