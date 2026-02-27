https://news.day.az/officialchronicle/1818787.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Премьер-министром Эфиопии - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али. Как сообщает Day.Az, в публикации говорится: "Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Эфиопии, находящимся с визитом в Азербайджане".
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом Али.
Как сообщает Day.Az, в публикации говорится:
"Президент Ильхам Алиев встретился с Премьер-министром Эфиопии, находящимся с визитом в Азербайджане".
