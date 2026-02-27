Создан Совет по цифровому развитию Азербайджана

Создан Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Ильхам Алиев подписал соответствующий указ.

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях определения приоритетных направлений в области цифровизации, электронного правительства, искусственного интеллекта и инноваций (далее - цифровое развитие) в Азербайджанской Республике, усиления национального технологического потенциала, укрепления цифрового суверенитета, ускорения перехода к инновационно ориентированной экономической модели, а также единой и скоординированной реализации государственной политики в этой области постановляю:

1. Создать Совет по цифровому развитию Азербайджанской Республики (далее - Совет).

2. Утвердить следующий состав Совета:

Председатель Совета

Первый вице-президент Азербайджанской Республики

Члены Совета:

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития

Помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности

Помощник Президента Азербайджанской Республики по социально-экономическим вопросам

Министр цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики

Министр науки и образования Азербайджанской Республики

Министр юстиции Азербайджанской Республики

Министр финансов Азербайджанской Республики

Министр экономики Азербайджанской Республики

Председатель Центрального банка Азербайджанской Республики

Исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики.

3. С целью организации деятельности Совета создать Секретариат Совета и возложить исполнение функций Секретариата на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики.

4. Установить, что в целях выполнения задач, предусмотренных в части 5 настоящего Указа, Совет может привлекать местных и иностранных экспертов, специалистов, международные организации, научные учреждения и организации, а также создавать рабочие группы по отдельным направлениям, состоящие из представителей соответствующих государственных органов (структур) и других заинтересованных сторон.

5. Совету по сфере цифрового развития:

5.1. обеспечить контроль за исполнением мер, предусмотренных в государственных программах, и координацию политики между государственными органами (структурами);

5.2. осуществлять контроль за обеспечением соответствия реализуемых государственными органами (структурами) проектов существующим стратегическим целям в этой области;

5.3. с учетом предложений государственных органов (структур) и рекомендаций международных организаций принять меры по совершенствованию нормативно-правовых актов.

6. Совету раз в год информировать Президента Азербайджанской Республики о своей деятельности", - говорится в документе.