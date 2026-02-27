Азербайджанский борец завоевал "бронзу" на турнире в Тиране

Еще один азербайджанский борец вольного стиля завоевал бронзовую медаль на турнире, проходящем в столице Албании - Тиране.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 79 кг Джабраил Гаджиев в поединке за третье место одержал победу над представителем Индии Сагаром Джагланом со счетом 10:4 и стал бронзовым призером рейтингового турнира.

Отметим, что ранее другие представители Азербайджана также поднялись на пьедестал: Рашид Бабазаде (65 кг) завоевал серебряную медаль, а Ислам Базарганов (57 кг) и Арсений Джиоев (86 кг) - бронзовые награды.