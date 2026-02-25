В Париже почтили память жертв Ходжалы

В Париже по инициативе посла Азербайджана по Франции Лейлы Абдуллаевой состоялся концерт в память о жертвах геноцида в Ходжалы.

Как передает Day.Az, об этом пишет онлайн-издание La Gazette du Caucase.

На мероприятии прозвучали произведения в исполнении виолончелиста Джамала Алиева и пианистки Эдже Дагестан.

"Музыкальная программа была выстроена в соответствии с его смысловым содержанием и отражала трагический контекст событий. Звучавшая музыка передавала атмосферу скорби, сочувствия и уважения к памяти погибших, создавая эмоциональный контраст с жестокостью произошедшего", - пишет издание.

La Gazette du Caucase напомнило, что Ходжалы, расположенном в восточной части Карабахского региона Азербайджана, между Ханкенди и Агдамом, в феврале 1992 года оказались в ловушке и были убиты сотни мирных азербайджанцев.

"На момент трагедии там проживало около 6000 человек. Населенный пункт имел стратегическое значение, находился на важной логистической дороге и располагал аэродромом. В деревне также нашли приют беженцы-месхетинцы, прибывшие из Узбекистана после межэтнических столкновений 1989 года, начавшихся в СССР в период перестройки Михаила Горбачева. Часть этой общины была размещена именно здесь. Присутствие небольшой группы месхетинцев в Карабахе было использовано армянскими сепаратистскими активистами. Месхетинцы происходили из южных районов Грузии и были насильственно депортированы Сталиным в Узбекистан в 1944 году. В Ходжалы проживало около 2000 таких беженцев, сосуществовавших с азербайджанским населением.

В условиях уже разгоревшегося вооруженного конфликта Ходжалы оказался в осаде армянских вооруженных формирований. Именно в ходе финального штурма было совершено массовое убийство мирных жителей, оказавшихся в ловушке. Насилие, обрушившееся на безоружных людей, пожилых и маленьких детей, потрясло иностранных наблюдателей, прибывших на место вскоре после событий. Были насчитаны тела 613 стариков, женщин и детей, 150 человек числятся пропавшими без вести и по сей день. Многие тела были обнаружены изувеченными. Это было массовое и крайне жестокое преступление против мирного населения", - говорится в материале.

Издание рассказало, что экс-президент Армении Серж Саргсян, который в то время возглавлял армянские вооруженные формирования в Карабахе заявил, что данный акт был необходим для того, чтобы сепаратистские требования воспринимались всерьез и чтобы никто не сомневался в решимости их реализовать:

"Эта трагедия вписывалась в продуманную стратегию психологической войны - посеять страх, чтобы подавить всякое сопротивление.

Даже в природе подобная бессмысленная, кровавая и демонстративная жестокость встречается крайне редко. Здесь же были убиты пожилые люди и дети, не представлявшие никакой угрозы. Беззащитных людей лишили жизни с беспричинной жестокостью, превратив их в изуродованные тела с разбитыми лицами и искалеченными конечностями", - пишет La Gazette du Caucase.