В Азербайджане ожидаются осадки, усилится ветер

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами облачно, преимущественно без осадков.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, днем в отдельных местах возможна морось. Будет дуть юго-восточный ветер.

Отмечается, что температура воздуха ночью составит 3-5° тепла, днем - 7-10° тепла. Атмосферное давление будет на уровне 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха - 75-85%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков. Однако начиная с дневных часов в отдельных местах ожидаются периодические осадки. К вечеру местами они могут усилиться, в горных районах возможен снег. Ночью и утром в некоторых районах ожидается туман. Восточный ветер днем местами будет временами усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью 5-10° мороза, днем - 0-5° тепла.

