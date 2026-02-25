https://news.day.az/world/1818197.html В США чистить снег вышли роботы - ВИДЕО На фоне снежного апокалипсиса в нескольких регионах США чистить снег вышли роботы. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
В США чистить снег вышли роботы - ВИДЕО
На фоне снежного апокалипсиса в нескольких регионах США чистить снег вышли роботы.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
