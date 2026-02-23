Смартфоны Xiaomi теперь работают с экосистемой Apple

Xiaomi выпустила бета-версию операционной системы HyperOS 3.1 на китайском рынке, в которой заработала интеграция с экосистемой Apple. Об этом сообщает портал MyDrivers, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ключевым направлением развития HyperOS 3.1 стала углубленная интеграция с экосистемой Apple. В частности, реализована функция переадресации уведомлений iOS. Входящие звонки и важные оповещения, полученные на iPhone, могут отображаться на устройствах Xiaomi.

Также заявлена расширенная совместимость с наушниками AirPods. Смартфоны Xiaomi смогут автоматически распознавать наушники при открытии кейса и выводить окно быстрого сопряжения с индикацией уровня заряда в реальном времени, по аналогии с механизмом, используемым в iOS.

Кроме того, компания представила собственный протокол межсетевого взаимодействия, сопоставимый по концепции с AirDrop. Решение позволит передавать файлы между устройствами iOS и Xiaomi.

Обновление построено на базе Android 16. Ожидается, что эти нововведения будут также представлены и для международных прошивок Xiaomi.