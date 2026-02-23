Volvo отзывает десятки тысяч электромобилей

Компания Volvo Cars отзывает 40 323 электромобиля модели EX30 SUV из-за риска перегрева аккумуляторных батарей.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Reuters.

До замены деталей, которую компания произведет бесплатно, компания рекомендует владельцам автомобилей этой модели ограничивать зарядку аккумулятора 70%, чтобы избежать риска возгорания.

Эксперты полагают, что отзыв машин может стать серьезным ударом по репутации Volvo и дорого обойтись компании - только стоимость новых батарей от поставщика может составить $195 млн.