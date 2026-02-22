https://news.day.az/world/1817729.html В Иране вспыхнули крупные пожары - ВИДЕО В иранской провинции Тегеран, в городе Паранда, вспыхнули несколько пожаров, сопровождающихся густыми облаками дыма и отключениями электроэнергии. Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в сети.
В Иране вспыхнули крупные пожары - ВИДЕО
В иранской провинции Тегеран, в городе Паранда, вспыхнули несколько пожаров, сопровождающихся густыми облаками дыма и отключениями электроэнергии.
Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в сети.
Некоторые местные жители заявили, что слышали взрывы, однако официальные СМИ сообщают, что причиной пожара стали сухие тростниковые заросли вдоль реки Шур.
