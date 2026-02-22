В Иране вспыхнули крупные пожары

В иранской провинции Тегеран, в городе Паранда, вспыхнули несколько пожаров, сопровождающихся густыми облаками дыма и отключениями электроэнергии.

Как передает Day.Az, кадры происшествия распространились в сети.

Некоторые местные жители заявили, что слышали взрывы, однако официальные СМИ сообщают, что причиной пожара стали сухие тростниковые заросли вдоль реки Шур.