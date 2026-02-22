Иран не пойдет на уступки США в ядерных переговорах

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран не пойдет на уступки США в переговорах по ядерной программе.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Jazeera.

Это заявление было сделано после того, как президент США Дональд Трамп сказал, что рассматривает возможность нанесения локальных ударов, чтобы заставить Иран заключить соглашение по ядерной программе.

Пезешкиан выступил на фоне усиливающейся напряженности в Персидском заливе, где США расширили свое военное присутствие, разместив два авианосца и десятки боевых самолетов.

"Мировые силы объединяются, чтобы заставить нас склонить голову. Но как вы не сгибаетесь перед трудностями, мы тоже не поддадимся", - заявил он.

Напомним, в начале месяца Иран и США при посредничестве Омана возобновили косвенные переговоры по ядерной программе, а на прошлой неделе в Швейцарии прошел второй раунд переговоров. Хотя обе стороны в целом положительно оценили переговоры, конкретного прогресса достигнуто не было.