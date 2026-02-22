Трамп потребовал от Netflix уволить топ-менеджера из команды Обамы

Президент США Дональд Трамп призвал Netflix уволить Сьюзан Райс, члена совета директоров и бывшего советника по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме.

"Netflix должен немедленно уволить расистку Сьюзан Райс, иначе ей придется понести наказание. У нее нет ни таланта, ни навыков - она всего лишь политическая марионетка. Ее власть утрачена и никогда не возобновится. Сколько ей платят и за что?" - написал Трамп в своем аккаунте в Truth Social, передает Day.Az.

Сьюзан Райс занимала пост советника по национальной безопасности и представляла США в ООН при администрации Обамы. В 2018 году она вошла в совет директоров Netflix и была переизбрана в 2023 году.