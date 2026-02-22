Какой будет погода в Азербайджане завтра?

Обнародован прогноз погоды на 23 февраля.

Как сообщили Day.Az в Национальной службе гидрометеорологии, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков. Однако в ночь с 22 на 23 февраля в некоторых пригородах столицы возможны небольшие осадки. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +3°С до +5°С, днем от +7°С до +11°С. Атмосферное давление повысится с 761 мм рт.ст. до 764 мм рт.ст. Относительная влажность воздуха составит 70-80%.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются переменные осадки, ночью и вечером в отдельных местах интенсивные, в горных территориях выпадет снег. Днем осадки прекратятся. Ночью и утром в некоторых местах туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха составит ночью от +4°С до +7°С, днем от +10°С до +15°С, в горах ночью от 0°С до -4°С, днем от +3°С до +8°С.

