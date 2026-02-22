https://news.day.az/world/1817663.html У берегов Антарктиды впервые удалось заснять акулу - ВИДЕО В Антарктиде впервые зафиксировали акулу на видео. Как передает Day.Az, соответствующие кадры быстро распространились в сети. "Ученые впервые зафиксировали акулу в ледяных водах вокруг Антарктиды, что стало неожиданным открытием для океанологов.
У берегов Антарктиды впервые удалось заснять акулу - ВИДЕО
У берегов Антарктиды впервые удалось заснять акулу.
Как передает Day.Az, соответствующие кадры быстро распространились в сети.
"Ученые впервые зафиксировали акулу в ледяных водах вокруг Антарктиды, что стало неожиданным открытием для океанологов. Это наблюдение опровергает давнее предположение, что акулы не обитают в Антарктическом океане, и может свидетельствовать о том, что эти крупные хищники либо недавно расширили свой ареал, либо оставались незамеченными из-за редкости глубоководных наблюдений", - говорится в сообщении.
