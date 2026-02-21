https://news.day.az/world/1817638.html Иран исключил вывоз урана из страны Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA. "В переговорах с США мы подчеркнули, что ядерные материалы не будут вывезены из страны. Россияне также в курсе того, что материалы вывозиться не будут", - сказал собеседник агентства.
Иран исключил вывоз урана из страны
Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA.
"В переговорах с США мы подчеркнули, что ядерные материалы не будут вывезены из страны. Россияне также в курсе того, что материалы вывозиться не будут", - сказал собеседник агентства.
В то же время утверждается, что Тегеран понизит уровень обогащения.
Телеканал CBS также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре