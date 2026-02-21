Иран исключил вывоз урана из страны

Иран не планирует вывозить из страны ядерные материалы, в том числе высокообогащенный уран.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на агентство ISNA.

"В переговорах с США мы подчеркнули, что ядерные материалы не будут вывезены из страны. Россияне также в курсе того, что материалы вывозиться не будут", - сказал собеседник агентства.

В то же время утверждается, что Тегеран понизит уровень обогащения.

Телеканал CBS также сообщил, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность нанесения удара по Ирану 21 февраля.