https://news.day.az/sport/1817522.html Норвегия побила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде. Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz. На Играх-2026 в Италии норвежцы завоевали 17 золотых наград, превзойдя собственный результат Олимпиады-2022 в Пекине, где у них было 16 побед.
Норвегия побила рекорд по золотым медалям на зимней Олимпиаде
Сборная Норвегии установила новый рекорд по количеству золотых медалей на одной зимней Олимпиаде.
Об этом передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz.
На Играх-2026 в Италии норвежцы завоевали 17 золотых наград, превзойдя собственный результат Олимпиады-2022 в Пекине, где у них было 16 побед. Юбилейное золото в масс-старте на 15 км принес биатлонист Йоханнес Дале-Шевдал.
Помимо биатлона, спортсмены Норвегии побеждали в лыжных гонках, фристайле, лыжном двоеборье, прыжках с трамплина и конькобежном спорте. Наибольшее количество медалей для команды завоевал лыжник Йоханнес Клебо. Игры продлятся до 22 февраля, на турнире будет разыграно 116 комплектов наград.
