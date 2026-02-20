Трамп прибегнет к альтернативам отвергнутым судом пошлинам

Американский президент Дональд Трамп заявил, что планирует прибегнуть к альтернативным и более мощным инструментам, которые заменят признанные незаконными Верховным судом торговые пошлины.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом он заявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Зарубежные страны, которые обдирали нас годами, теперь в восторге. Они так счастливы, что танцуют на улицах, но могу вас заверить, что они не будут танцевать долго", - сказал он. "Однако теперь будут использованы альтернативы, чтобы заменить то, что было ошибочно отвергнуто судом. У нас имеются альтернативы, более мощные альтернативы. Это может принести [в казну] даже больше денег. Мы соберем больше денег и будем за счет этого сильнее", - добавил Трамп.

"Хорошая новость заключается в том, что существуют методы, практики, законы и полномочия, которые признаются всем [Верховным] судом в этом ужасном решении, а также признанные Конгрессом, на который они ссылаются. И они даже сильнее, чем доступные мне как президенту Соединенных Штатов пошлины в рамках закона об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций (IEEPA)", - пояснил свою позицию он.

"В действительности я могу собирать дальше больше денег, чем взимал", - резюмировал американский лидер.

Ранее Верховный суд США признал превышением полномочий введение администрацией президента импортных пошлин против других стран под предлогом IEEPA. В то же время высшая судебная инстанция не пояснила, должны ли США вернуть уплаченные им ранее в качестве пошлин деньги.