Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании деятельности ряда государственных структур.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в указе говорится:

"Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, в целях совершенствования деятельности ряда государственных структур постановляю:

"1. Создать следующие бюджетные организации:

1.1. на базе юридических лиц публичного права "Государственное агентство использования запасов минерального сырья" и "Агентство геологической разведки" в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, а также Государственного фонда геологической информации - "Государственное агентство использования запасов минерального сырья" в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

1.2. на базе юридического лица публичного права "Агентство геодезии и картографии" в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики - "Агентство геодезии и картографии" в подчинении Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики;

1.3. на базе Центра аграрных инноваций и юридического лица публичного права "Центр аграрных исследований" в подчинении Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики - "Центр аграрных исследований и развития" в подчинении Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики;

1.4. на базе юридических лиц публичного права "Институт проектирования водно-мелиорационных комплексов" и "Научно-исследовательский институт водного хозяйства и мелиорации" в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики - "Институт проектирования и научных исследований по водному хозяйству и мелиорации" в подчинении Государственного агентства водных ресурсов Азербайджанской Республики.

2. Обеспечить создание на базе Научно-исследовательского института защиты растений и технических культур, Научно-исследовательского института земледелия, Научно-исследовательского института плодоводства и чаеводства, Научно-исследовательского института виноградарства и виноделия, Научно-исследовательского института ветеринарии, Научно-исследовательского института животноводства и рыбоводства, юридического лица публичного права "Научно-исследовательский институт овощеводства" в подчинении Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики, а также Научно-исследовательского института агромеханики в подчинении Азербайджанского государственного аграрного университета "Института растениеводческих наук" и "Института наук о животноводстве, рыбоводстве и ветеринарии" "Центра аграрных исследований и развития" в качестве бюджетной организации в подчинении Министерства сельского хозяйства Азербайджанской Республики.

3. Установить, что:

3.1. права и обязанности структур, предусмотренных в частях 1 и 2 настоящего Указа, а также их имущество переходят к создаваемым на их базе бюджетным организациям;

3.2. уставный капитал обществ с ограниченной ответственностью, указанных в пунктах 4.2 и 4.3 настоящего Указа, формируется за счет имущества предусмотренных в данных пунктах юридических лиц публичного права;

3.3. до утверждения положений (уставов), структуры и системы оплаты труда бюджетных организаций, созданных на основании частей 1 и 2 настоящего Указа, предусмотренные в данных частях структуры продолжают свою деятельность;

3.4. до дня государственной регистрации в порядке, установленном Законом Азербайджанской Республики "О государственной регистрации и государственном реестре юридических лиц", структур, указанных в пунктах 4.2, 4.3 и 5.1 настоящего Указа, юридические лица публичного права, предусмотренные в данных пунктах, продолжают свою деятельность.

4. Кабинету Министров Азербайджанской Республики в двухмесячный срок:

4.1. с учетом частей 1, 2 и 5 настоящего Указа подготовить предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов и представить их Президенту Азербайджанской Республики;

4.2. обеспечить реорганизацию юридических лиц публичного права "Центральный ботанический сад" и "Дендрологический сад" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Центральный ботанический и дендрологический сад" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку;

4.3. обеспечить реорганизацию юридического лица публичного права "Центр по уходу за бездомными животными" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку путем преобразования в Общество с ограниченной ответственностью "Центр по уходу за бездомными животными" в подчинении главы Исполнительной власти города Баку;

4.4. обеспечить передачу имущества, находящегося на балансе структур, предусмотренных частями 1 и 2, пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Указа, на баланс новых структур, создаваемых на основе этих структур, и принятие мер по их материально-техническому обеспечению;

4.5. принять меры по определению структуры бюджетных организаций, создаваемых на основании частей 1 и 2 настоящего Указа, численного предела работников, размеров их заработной платы (должностного оклада, надбавок к должностному окладу, премий и иных выплат) и системы оплаты труда;

4.6. обеспечить утверждение уставов структур, предусмотренных пунктами 4.2 и 4.3 настоящего Указа;

4.7. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Указа.

5. Государственному агентству по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Президенте Азербайджанской Республики:

5.1. обеспечить реорганизацию находящихся в его подчинении юридических лиц публичного права "Азербайджанский институт метрологии", "Азербайджанский институт стандартизации" и "Азербайджанский аккредитационный центр" путем их объединения;

5.2. принять меры по передаче имущества, находящегося на балансе юридических лиц публичного права, предусмотренных в пункте 5.1 настоящего Указа, на баланс создаваемого на их основе нового юридического лица публичного права и материально-техническому оснащению данной структуры;

5.3. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

6. Министерству экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, Министерству сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Государственному агентству водных ресурсов Азербайджанской Республики:

6.1. в двухмесячный срок обеспечить утверждение положений (уставов) бюджетных организаций, созданных в их подчинении в соответствии с частями 1 и 2 настоящего Указа;

6.2. принять необходимые меры для решения других вопросов, вытекающих из настоящего Указа.

7. Министерству финансов Азербайджанской Республики:

7.1. обеспечить финансирование деятельности новых структур, создаваемых настоящим Указом, в пределах средств, предусмотренных в государственном бюджете текущего года.

7.2. в соответствии с пунктом 3.7 Указа Президента Азербайджанской Республики "О дополнительных мерах по организации эффективного управления государственными финансами" от 25 августа 2025 года номер 489 провести финансовую экспертизу структуры, штатных единиц и системы заработной платы новых структур, создаваемых настоящим Указом, и принять меры по их оптимизации".