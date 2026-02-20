Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения завершил выплату пенсий за февраль по всей республике.

Как передает Day.Az, 13 февраля были выплачены пенсии за февраль жителям Баку, Сумгайыта и Абшеронского района, а также Нахчыванской Автономной Республики. Сегодня выплаты произведены проживающим в районах гражданам, в том числе получающим пенсии, назначенные на льготных условиях.

Все виды пенсий, назначенные до 1 января 2026 года, с начала года были проиндексированы и увеличены на 9,3 процента. Февральские пенсии выплачены с учетом новых повышений, при этом прибавка за январь в рамках индексации также добавлена к февральской выплате.