В центре Баку горит магазин Около "Торговой" в Баку произошел пожар в магазине. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в торговом объекте, расположенном на улице Узеира Гаджибейли, рядом с "Малаканским садом" (сад Хагани). По словам очевидцев, возгорание началось в одном из магазинов, и в короткое время окрестности окутал дым.
