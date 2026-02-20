В центре Баку горит магазин

Около "Торговой" в Баку произошел пожар в магазине.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, инцидент произошел в торговом объекте, расположенном на улице Узеира Гаджибейли, рядом с "Малаканским садом" (сад Хагани).

По словам очевидцев, возгорание началось в одном из магазинов, и в короткое время окрестности окутал дым.