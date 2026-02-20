Молитва 3-го дня Рамазана, время имсака и ифтара

21 февраля - третий день священного месяца Рамазан.

Как передает Day.Az, согласно календарю, объявленному Управлением мусульман Кавказа, имсак состоится в Баку в 06:01, а ифтар в 18:37.

Предлагаем вашему вниманию молитву третьего дня месяца:

"Allahummərziqni fihiz-zihnə vət-tənbih. Və baidni fihi minəs-səfahəti vət-təmvih. Vəc-əl nəsibən min küli xeyrin tunzilu fih. Vicudikə ya əcvədəl-əcvədin".



Перевод:

"Во имя Аллаха Милостивого и Милосердного. О, Аллах! Сделай в этот месяц внимательным и бодрым мое сознание, и отдали меня от ошибок и промахов. Ниспошли мне добро и благо из Своей щедрости, о щедрейший из всех щедрых!"

С подробным календарем на весь месяц можете ознакомиться по ссылке.