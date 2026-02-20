В Баку отметили 35-летие художественного фильма "Qəzəlxan"

По инициативе и при организационной поддержке сети кинотеатров CineMastercard, совместно с Профессиональной гильдией кинорежиссёров и Гильдией продюсеров Азербайджана, а также киностудией "Азербайджанфильм" состоялся специальный показ художественного фильма "Qəzəlxan" народного артиста, кинорежиссёра Шахмара Алекперова. Мероприятие было приурочено к 35-летию со дня выхода картины - проникновенной киноповести о жизни и духовном мире поэта Алиаги Вахида, сообщает Day.Az.

Вечер собрал представителей творческой интеллигенции, общественных деятелей, киноведов. Атмосфера была наполнена не только ностальгией, но и ощущением живой связи поколений - словно сама поэзия Вахида вновь зазвучала в стенах кинозала.

Модератор мероприятия, член Европейской киноакадемии Кямран Гасымов подчеркнул символичность события - возвращение на большой экран картины, ставшей важной вехой национального кинематографа. Председатель Наблюдательного совета сети кинотеатров CineMastercard Заур Дарабзаде отметил, что поддержка и популяризация азербайджанского кино остаются одним из приоритетных направлений деятельности сети, а подобные ретроспективные показы способствуют сохранению культурной памяти.

Директор Государственного фонда кино Азербайджана, заслуженный деятель искусств Джамиль Гулиев рассказал о значении фильма "Qəzəlxan" для истории отечественного кинематографа, подчеркнув, что он стал не только биографическим повествованием, но и философским размышлением о судьбе художника в переломное время.

Трогательной частью вечера стали воспоминания членов съёмочной группы. Исполнитель главной роли, заслуженный артист Логман Керимов, оператор-постановщик Рафиг Алиев, второй режиссёр Эльман Шейдаев, редактор Орхан Фикретоглу и продюсер Азер Гулиев поделились историями о работе над картиной, трудностях съёмочного процесса и атмосфере конца 1980-х годов. Было отмечено, что работа над фильмом проходила в дни трагических событий 20 Января - одного из самых болезненных и драматичных этапов в истории страны. Это наложило особый эмоциональный отпечаток на творческий процесс и усилило внутреннюю напряжённость повествования.

"Qəzəlxan" - это художественно-поэтический портрет Алиаги Вахида. В центре повествования не только его литературный путь, но и сложная судьба творческого человека, вынужденного существовать в меняющейся действительности. Картина показывает Вахида как тонкого лирика и вместе с тем как человека с непростым характером, переживающего внутренние конфликты, сомнения, творческие поиски. Через сцены его общения с друзьями, учениками, представителями власти раскрываются драматизм эпохи и противоречия между свободой поэтического слова и идеологическими рамками времени.

Фильм пронизан стихами, музыкой и атмосферой старого Баку - с его дворами, чайханами, беседами бакинской интеллигенции и размышлениями. Это не просто биографическая лента, а размышление о цене таланта, верности традиции и силе поэзии, способной пережить любые испытания.

Завершился вечер словами глубокой благодарности в адрес семьи Шахмара Алекперова. После официальной части гости смогли вновь увидеть "Qəzəlxan" на большом экране - и для многих этот показ стал не только возвращением к фильму, но и прикосновением к целой эпохе азербайджанской культуры.