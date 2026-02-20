"Карабах" пригласит в Азербайджан двух футболистов из Нигерии
Агдамский "Карабах" усиливает будущее и готовится к пополнению из Африки.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, азербайджанский чемпион привезет в страну двух молодых футболистов, отобранных во время селекционной поездки в Нигерию. Просмотр проходил в рамках турнира Obasa Cup, где представители клуба изучили восемь игроков.
Главный координатор Академии Афтандил Гаджиев заявил, что документы уже подготовлены: "Сегодня мы оформили бумаги на обоих футболистов. Однако дата их прибытия в Азербайджан пока не определена", - цитирует слова Гаджиева АЗЕРТАДЖ.
После приезда игроки начнут тренироваться на базе Академии и пройдут адаптацию, по итогам которой будет решаться вопрос их дальнейшего продвижения в системе "Карабаха".
