В Турции допустили присоединение Еревана к "зеленому" энергокоридору из Азербайджана

Армения может стать частью проекта "зеленого" энергокоридора с участием Азербайджана, Грузии, Турции и Болгарии, который предусматривает, в частности, экспорт электроэнергии, произведенной из возобновляемых источников в Нахчыване, в Турцию и Европу.

Как передает Day.Az, об этом сказал министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, отвечая на вопрос о возможном энергетическом сотрудничестве в рамках процесса нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, на церемонии подписания соглашений с Саудовской Аравией о проектах солнечных электростанций.

"Армения, конечно, может стать частью этого проекта. Мы поддерживаем нормализацию именно в таком понимании - нормализация означает также восстановление экономических отношений. В энергетической сфере мы также можем развивать сотрудничество. Там могут быть хорошие возможности. Надеюсь, этот процесс будет развиваться таким образом, чтобы принести пользу всем", - заявил он.

Ранее Байрактар заявил, что проект поставок "зеленой" энергии из Нахчывана в Европу планируется вывести на новый этап в марте.