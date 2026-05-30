Финал Лиги чемпионов: стартовал второй тайм матча ПСЖ - "Арсенал"

21:10

В Будапеште стартовал второй тайм в матче финала Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Арсеналом".

20:54

​Завершился первый тайм в матче финала Лиги чемпионов УЕФА между ПСЖ и "Арсеналом".

Как передает Day.Az, по результатам первого тайма "Арсенал" обыгрывает ПСЖ со счетом 1:0.

20:08

"Арсенал" вышел вперед в матче против ПСЖ в финале Лиги Чемпионов УЕФА.

Как передает Day.Az, гол был забит на 6-й минуте матча.

20:00

В 20:00 по бакинскому времени стартовал финал Лиги чемпионов УЕФА между "Арсеналом" и ПСЖ.

Как передает Day.Az, игра проходит на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште.