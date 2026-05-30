Мирвохид Азимов назначен замминистра иностранных дел Узбекистана
Один из известных узбекских дипломатов Мирвохид Азимов назначен замминистра иностранных дел Узбекистана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, он ранее работал в Стамбуле и занимал должность заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств.
В министерстве иностранных дел М. Азимов будет курировать сферы инвестиций, экспорта и туризма.
Отметим, что срок полномочий М. Азимова в качестве заместителя генсека Организации тюркских государств был продлен во второй раз решением глав государств в ходе 11-го саммита, состоявшегося в Бишкеке 6 ноября 2024 года.
