Китай развернул военно-морские и воздушные силы - ВИДЕО
Армия Китая заявила, что развернула военно-морские и воздушные силы для перехвата и выдворения голландского военного корабля HNLMS De Ruyter вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, обвинив судно в незаконном вторжении.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На видео также слышны устные предупреждения, выданные голландскому вертолету NH90, при этом в операции, по сообщениям, участвовали истребители J16.
Нидерланды заявили, что военный корабль действовал в соответствии с международным правом.
