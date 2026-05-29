Китай развернул военно-морские и воздушные силы

Армия Китая заявила, что развернула военно-морские и воздушные силы для перехвата и выдворения голландского военного корабля HNLMS De Ruyter вблизи спорных Парасельских островов в Южно-Китайском море, обвинив судно в незаконном вторжении.

На видео также слышны устные предупреждения, выданные голландскому вертолету NH90, при этом в операции, по сообщениям, участвовали истребители J16.

Нидерланды заявили, что военный корабль действовал в соответствии с международным правом.

