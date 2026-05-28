Борьба за Азербайджан шла всю нашу историю - и вот почему

Стратегическое геополитическое расположение исторического Азербайджана - и ка Кавказе, и на территории северного Ирана - всегда предполагало его особую значимость для транзитных путей в Евразии. Большинство средневековых торговых путей проходили по территории Азербайджана, как северного, так и южного, огибая Каспий сверху и снизу. Поэтому Азербайджан всегда играл принципиально важную роль в сухопутной транзитной инфраструктуре Евразии. Именно по этой причине за него постоянно шла борьба.

Об этом сказал в беседе с Day.Az азербайджанский историк и политолог, директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов.

Сегодня борьба за Азербайджан идет уже другими методами, не такими, как в старину, отметил историк. А когда-то на этом пространстве шли кровопролитные войны за право контролировать Азербайджан с его стратегическими транзитными путями и другими возможностями.

"Как раз об этом я говорил недавно, выступая на проходившем в Астане Международном симпозиуме "Золотая Орда как модель степной цивилизации: история, археология, культура, идентичность". Должен сказать, что это было очень представительное мероприятия - в нем приняли участие более 300 ведущих ученых, экспертов и специалистов из 23 стран мира.

Если говорить о временах Золотой Орды касательно нашей темы, то в XIII-XIV веках Азербайджан стал главным "яблоком раздора" между двумя могущественными державами - Улусом Джучи (Золотая Орда) с севера и государством Хулагуидов (Ильханами) с юга. Богатые пастбища Мугани и Карабаха, а также контроль над ключевым торговым путем вдоль Каспийского моря делали этот регион стратегическим призом. Это была борьба за "Азербайджанский узел" - ключевой регион, который обе династии считали своим. А для правителей Золотой Орды Азербайджан был не просто соседней территорией, а законным наследием, завещанным самим Чингисханом", - сказал Гусейнов.

По словам историка, как и в наше время, особое значение уделялось Карабаху. Земли Карабаха имели прежде всего огромное хозяйственное и стратегическое значение, что делало его центральным объектом многолетнего конфликта держав. Контроль над Карабахом и Арраном подтверждал статус правителя как законного хозяина Азербайджана, отметил наш собеседник.

"Несмотря на длительные войны, эпоха Золотой Орды принесла в регион новые элементы управления и торговли. Через Дербентский проход - "железные ворота" Кавказа - шли караваны, связывавшие Сарай-Берке (столица Золотой Орды при хане Джанибеке) с Тебризом. Это способствовало интеграции Азербайджана в общеевразийскую систему которую в современной исторической науке принято называть Pax Mongolica, где товары, идеи и люди перемещались от Китая до Крыма под единым правовым полем Ясы. Великая Яса Чингисхана - это свод законов.

Роль Улуса Джучи в истории Азербайджана многогранна. С одной стороны, это был период длительных войн за господство над Кавказом. С другой - это эпоха, которая окончательно закрепила Азербайджан как важнейший геополитический узел, связывающий степную Евразию с Передней Азией", - сказал историк.

Ризван Гусейнов подчеркнул, что, являясь важным геополитическим узлом, Азербайджан на протяжении всей своей истории был местом слияния различных культур, синтеза различных верований, политических движений. Эти традиции продолжают сохраняться и в современную эпоху. Роль страны как траспортно-логистического хаба вернулась на повестку с актуализацией проекта нового Шелкового пути. Этот проект автоматически вернул Азербайджану статус основного транзитного хаба, связывающего евразийские пути. Глобальные евразийские коридоры Восток-Запад и Север-Юг сходятся в Азербайджане, резюмировал директор Центра истории Кавказа.

Лейла Таривердиева