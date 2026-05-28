Сборная Азербайджана выступит на чемпионате малых стран Европы

Сборная Азербайджана по легкой атлетике выступит на чемпионате малых стран Европы, который пройдет в Монако.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, турнир состоится 30 мая 2026 года на стадионе "Луи II". Национальная команда Азербайджана уже отправилась в Монако для участия в соревнованиях.

Чемпионат организован Федерацией легкой атлетики Монако при поддержке Европейской атлетики.

Помимо хозяев турнира, в соревнованиях примут участие представители еще 17 стран. Среди участников - Азербайджан, Албания, Андорра, Армения, Босния и Герцеговина, Кипр, Грузия, Гибралтар, Исландия, Косово, Лихтенштейн, Люксембург, Мальта, Молдова, Черногория, Северная Македония и Сан-Марино.

Атлеты разыграют медали в беговых дисциплинах, прыжках, метаниях и эстафетах. В программу турнира включены забеги на 100, 200, 400, 800, 1500 и 5000 метров, барьерный бег, прыжки в высоту и длину, толкание ядра, метание копья, а также шведская эстафета.

Отметим, что турнир рассматривается как один из этапов подготовки к Играм малых государств Европы, которые пройдут в Монако в 2027 году.