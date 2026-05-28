Porsche урежет масштаб компании

Porsche резко снизит объемы производства и сократит работников. Вместо того чтобы увеличивать продажи, компания сосредоточится на маржинальности.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в жертву принесут рабочие места и, вероятно, топ-менеджеров.

Новый генеральный директор Михаэль Лейтерс, пришедший из McLaren, решительно сворачивает амбициозную программу, развернутую при Оливере Блюме. Тот планировал продавать до 400 тыс. машин в год. Теперь целевой показатель будет меньше ровно вдвое.

По данным немецкого издания Handelsblatt, Лейтерс хочет реорганизовать компанию так, чтобы она оставалась прибыльной, выпуская около 200 тыс. автомобилей ежегодно. К концу десятилетия операционная маржа должна составить 10−15%. Напомним, по итогам прошлого года она рухнула до чуть более 1%.

Меры эти вынужденные: в 2025-м Porsche реализовал примерно 280 тыс. машин - на 30 тыс. меньше, чем годом ранее. Падение продолжается: в первом квартале 2026-го продажи упали ещё на 15%. Китай и США, два ключевых рынка, буксуют, а спрос на дорогие электромобили оказался далек от прогнозов.

Теперь Михаэль Лейтерс ведет жесткие переговоры с производственным советом на предмет сокращения штата. Ожидается, что больше всего от этой меры пострадает центр разработок в Вайсзахе, где трудятся около 5,2 тыс. человек. По данным инсайдеров, под угрозой - каждое четвертое рабочее место в этом подразделении.

Кроме того, Porsche готовится упразднить подразделение Car-IT, и, возможно уменьшить количество членов совета директоров с семи до шести. Также концерн намерен решить проблему перепроизводства, объединив отделы производства и закупок.