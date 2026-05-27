ЕС готовит 21-й пакет санкций против России Европа начала готовить новый пакет санкций в отношении России. Как передает Day.Az со ссылкой на РБК, об этом заявила председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в ходе пресс-конференции в Вильнюсе. "На самом деле мы прямо сейчас готовим следующий пакет.
"На самом деле мы прямо сейчас готовим следующий пакет. Интересно также то, что российский народ все сильнее ощущает экономические последствия войны в своей повседневной жизни", - сказала она в ходе общения с журналистами. Председатель ЕК не раскрыла содержание нового пакета санкций.
