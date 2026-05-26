На форуме WUF13 в Баку подчеркнули роль женщин в устойчивом городском развитии

На 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13) были широко обсуждены вопросы участия женщин в городском развитии, их вклад в процессы и обязательства, стоящие перед государствами.

Как передает Day.Az, об этом заявила председатель комитета Милли Меджлиса по делам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

"Сегодня сложилась ситуация, при которой решение любого вопроса требует равного участия. Азербайджан является автором ряда политических и экономических инициатив. Предложение о создании советов или сетей женщин при различных международных организациях также принадлежит Азербайджану. Эти мероприятия приносят положительные результаты".

Она отметила, что в Азербайджане на основе прочной законодательной базы проводится важная работа по созданию равных возможностей для женщин и обеспечению их активного участия во всех сферах общественной жизни.

По словам председателя комитета, женщины знают, что за ними стоит сильная государственная защита:

"По инициативе председателя Милли Меджлиса Сахибы Гафаровой, при участии соответствующих государственных структур и гражданского общества, мы проводим постоянные заседания, встречи и обсуждения, связанные с исполнением Закона "О гарантиях гендерного равенства". В настоящее время нет такой платформы, как на национальном, так и на международном и глобальном уровнях, где не затрагивались бы вопросы семьи, женщин и детей".