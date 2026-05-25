Лейла Алиева встретилась в Масаллы с женщинами, занимающимися искусством плетения

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева в рамках поездки в Масаллинский район встретилась в селе Мусакуча с женщинами, занимающимися искусством плетения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Лейла Алиева пообщалась с участницами проекта Rooted Hands, одной из последних общин в нашей стране, которая сохраняет и поддерживает традиционное искусство плетения, ознакомилась с их творческой деятельностью и изделиями ручной работы.

Отметим, что женщины из села Мусакуча Масаллинского района собирают дикорастущий тростник, сушат его и вручную плетут различные изделия с использованием традиционных методов, передаваемых из поколения в поколение. Это искусство имеет большое значение как с точки зрения сохранения культурного наследия региона, так и в плане поддержки занятости женщин и экономической устойчивости.

В ходе прошедшей в теплой атмосфере встречи женщины продемонстрировали процесс плетения. Присоединившись к ним, Лейла Алиева поинтересовалась тонкостями этого старинного искусства. Затем был показан короткометражный фильм, посвященный искусству плетения и проекту Rooted Hands.

При поддержке Лейлы Алиевой было создано обновленное пространство для женщин, предназначенное для их работы, организации тренингов и мастер-классов, а также демонстрации и продажи изделий ручной работы. Инициатива будет способствовать формированию нового культурно-туристического направления в Масаллы, расширению финансовых возможностей местных женщин и сохранению традиционного искусства плетения.

Уже начато продвижение проекта Rooted Hands на международном уровне. В 2025 году он был представлен на Неделе моды в Милане в рамках программы показов устойчивой моды (Sustainable Fashion Works), продемонстрировав успешное сочетание натуральных материалов, собранных на заболоченных территориях Азербайджана, ручного труда женщин-ремесленниц, современного дизайна и традиционного мастерства.

Подробная информация о проекте размещена на его веб-сайте и в аккаунтах в социальных сетях.