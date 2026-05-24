https://news.day.az/world/1837002.html
Трамп о соглашении по Ирану
Соглашение с Ираном еще не полностью согласовано.
Как передает Day.Az, об этом президент США Дональд Трамп написал в социальной сети Truth Social.
По его словам, если сделка с Тегераном будет заключена, то она окажется выгодной и правильной, в отличие от соглашения, достигнутого при 44-м президенте США Бараке Обаме. Трамп отметил, что прежняя администрация предоставила Ирану крупные денежные средства и тем самым открыла путь к получению ядерного оружия.
Президент США также подчеркнул, что нынешние переговоры существенно отличаются от прежнего подхода, однако детали возможного соглашения пока неизвестны, поскольку документ еще не согласован.
