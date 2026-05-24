WUF13: Баку задал новый стандарт организации глобальных мероприятий

Автор: Али Гасымов, заместитель главного редактора Day.Az

22 мая в Баку завершилась 13-я сессия Всемирного форума городов ООН (WUF13) - крупнейшей международной площадки, посвященной вопросам урбанизации, устойчивого развития, жилья и будущего городов. На протяжении шести дней азербайджанская столица находилась в центре глобальной урбанистической повестки, принимая глав государств и правительств, министров, мэров, международных экспертов, архитекторов, представителей бизнеса, гражданского общества и научных кругов.

Итоги форума позволяют однозначно говорить, что WUF13 в Баку стал не просто крупным международным мероприятием, а демонстрацией того, как должны организовываться события глобального масштаба. Азербайджан вновь подтвердил репутацию государства, способного проводить крупнейшие международные форумы на высочайшем уровне, сочетая масштаб, технологичность, безопасность и содержательную насыщенность.

Масштаб WUF13 действительно оказался беспрецедентным. В форуме приняли участие примерно 60 тысяч участников из 182 двух стран - рекордный показатель для Всемирного форума городов и второе по масштабу международное мероприятие, когда-либо проводившееся в Азербайджане после COP29.

За шесть дней работы форума было проведено 579 сессий. В рамках выставки Urban Expo свои решения и проекты представили 260 экспонентов - города, страны, международные организации, технологические компании, НКО. Страновых павильонов насчитывалось 41, общее число павильонов достигло 121. Ежедневно на площадке одновременно проходило около 300 параллельных мероприятий - темп, требующий исключительной координации всех служб.

Кроме того, в работе WUF13 приняли участие 11 глав государств и правительств, 9 высокопоставленных гостей, 88 министров, 76 заместителей министров и 130 мэров. Впервые в истории форума была проведена специальная сессия "Заявления лидеров" - формат, инициированный азербайджанской стороной, который вывел городскую повестку на уровень высшего политического диалога.

Такой уровень представительства сам по себе стал свидетельством высокого международного доверия к Азербайджану. Тем более что WUF13 впервые в истории проходил в регионе Восточной Европы и Центральной Азии - и выбор в пользу Баку был далеко не случайным.

Подготовка к форуму с самого начала находилась под личным вниманием руководства страны. Еще 12 мая, за несколько дней до старта форума, Президент Ильхам Алиев лично посетил территорию Бакинского Олимпийского стадиона - главной площадки WUF13 - и детально ознакомился с ходом подготовки. Председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре и исполнительный директор азербайджанской операционной компании WUF13 доложили главе государства о каждом аспекте: инфраструктуре, логистике, аккредитации, медиацентре, питании, транспорте. Это показатель того, насколько серьезно страна относится к взятым на себя обязательствам.

Подготовка действительно впечатляла своими масштабами. Бакинский Олимпийский стадион и прилегающая территория превратились в полноценный международный форум-город площадью 53 гектара. Здесь были интегрированы транспорт, регистрация, выставки, медиасопровождение, техническое обеспечение и волонтерские службы в единую операционную систему. Зал церемоний открытия и закрытия был рассчитан на шесть тысяч человек, ежедневно проводились сотни параллельных мероприятий, дискуссий и переговоров. Для участников работали более 35 точек общественного питания, медиацентр на сотни журналистов, система синхронного перевода на официальные языки ООН, а также азербайджанский и турецкий языки. Для людей с инвалидностью были обеспечены услуги международного сурдоперевода и специальные условия доступа.

Особого внимания заслуживает логистика. Один из ключевых вызовов любого глобального форума - транспорт и управление потоками десятков тысяч участников. Баку справился с этой задачей образцово. От станции метро "Кероглу" был организован специальный маршрут K1, задействованы десятки автобусных остановок, трансферные узлы, электробусы, службы такси и маршруты в направлении аэропорта. Внедрена цифровая транспортная карта в режиме реального времени, обеспечивающая навигацию и доступ к информации о маршрутах и гостиницах.

Однако успешность WUF13 не возникла на пустом месте. Форум стал логическим продолжением многолетнего опыта Азербайджана в организации мероприятий мирового уровня.

Первые в истории Европейские игры 2015 года прошли именно здесь. Ежегодный Гран-при Азербайджана "Формула-1" - гонка по городским улицам, где скорость на прямой превышает 300 км/ч, а пилоты вписываются в семиметровые улочки в метре от древней городской стены, - требует ювелирной точности в организации городской логистики и проводится в Баку безупречно. Игры исламской солидарности, саммиты Движения неприсоединения и Организации тюркских государств, Глобальный Бакинский форум, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта - каждое из этих событий добавляло компетенции, оттачивало процессы, укрепляло инфраструктуру.

Но настоящим испытанием, доказавшим способность Азербайджана работать на высшем уровне, стал COP29 - Конференция ООН по климату, прошедшая в Баку в 2024 году. Десятки тысяч участников, сотни делегаций, главы государств, параллельные переговорные треки - все одновременно, в одном городе. Азербайджан справился образцово. Четкая логистика, бесперебойный транспорт, цифровизация аккредитации, слаженная работа всех государственных структур. Городская инфраструктура выдержала нагрузку без единого сбоя, а форум получил высокую оценку международных партнеров. На фоне ряда других крупных международных конференций, где организационные трудности становились предметом публичной критики, бакинский COP29 выделялся именно системностью и управленческой зрелостью. А WUF13 подтвердил, что это не исключение, а устойчивая норма.

Показательно, что именно в Баку впервые в истории Всемирного форума городов был проведен Саммит лидеров - новый формат, инициированный Азербайджаном, который вывел тему городского развития на уровень прямого диалога глав государств и правительств. Это существенно повысило политический вес форума и стало одним из главных институциональных итогов WUF13.

Но значение WUF13 для Азербайджана заключается не только в организационном успехе. Баку выступил не просто как принимающая сторона, а как государство, способное предложить миру собственный содержательный опыт в сфере урбанистики.

Восстановление Карабаха и Восточного Зангезура, которые почти тридцать лет находились под оккупацией, сегодня являются одной из крупнейших программ градостроительства в современном мире. Города Агдам, Физули, Шуша, Зангилан и другие строятся как урбанистические центры нового поколения - с принципами "умного города", возобновляемой энергетикой, современными системами водоснабжения и цифрового управления. За пять лет построено 70 километров туннелей, 435 из 500 мостов, три международных аэропорта, школы, больницы, жилые комплексы. На освобожденных территориях уже живут и работают более 85 тысяч человек.

В условиях, когда многие страны сталкиваются с вызовами постконфликтного восстановления и урбанизации, азербайджанский опыт вызвал серьезный международный интерес и стал важной частью содержательной повестки форума.

Форум завершился принятием двух ключевых документов. Бакинский призыв к действию (Baku Call to Action) - итоговый документ, формирующий дорожную карту для решения глобального жилищного кризиса, от которого страдают около 2,8 миллиарда человек. Документ переосмысливает подход к жилью: оно неотделимо от земельной политики, транспорта, инфраструктуры, климатической устойчивости и экономических возможностей. Параллельно 569 НКО из 103 стран подписали Бакинскую декларацию, в которой, в частности, предложено признать опыт Азербайджана по постконфликтному восстановлению международным эталоном, а будущие форумы проводить в соответствии с "Бакинским стандартом".

Таким образом, WUF13 в Баку стал намного большим, чем просто международный форум. Азербайджан успешно принял десятки тысяч гостей и обеспечил образцовую организацию одного из крупнейших мероприятий года, а также внес реальный вклад в глобальную дискуссию о будущем городов.

Баку вновь подтвердил свой статус города, где обсуждаются и формируются решения мирового масштаба, а "Бакинский стандарт" стал признанием, заслуженным годами работы, десятками мероприятий и тысячами правильно принятых решений.