Азербайджан напомнил Армении о главном условии мира

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Заявление министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова о том, что мирный договор может быть подписан сразу после устранения территориальных претензий из Конституции Армении, показывает главное: Баку считает переговорный процесс практически завершенным. Теперь дальнейшее развитие ситуации зависит от решений, которые будут приняты в Ереване.

Глава МИД сообщил, что Азербайджан выполнил все обязательства, взятые на себя в переговорном процессе. Единственным открытым вопросом министр назвал территориальные претензии, зафиксированные в Конституции Армении. Речь о ссылке на Декларацию независимости 1990 года, где Карабах упоминается как часть армянской территории.

Позиция Азербайджана остается неизменной: наличие территориальных претензий в Конституции Армении полностью исключает возможность подписания мирного договора. В Баку неоднократно давали понять, что никаких исключений или компромиссов по этому вопросу быть не может.

Байрамов подчеркнул: "У нас также есть свои ожидания. Армянская сторона заявила, что в новом Конституционном акте не будет ссылки на прежний Акт о независимости. В этом случае не останется никаких препятствий для достижения мира. Чем быстрее это произойдет, тем лучше".

Формулировка "на следующий день" очень ясно отражает позицию Баку. Она означает готовность документа к подписанию с технической и политической стороны в любой момент, как только правовая база Армении приведена в соответствие с обязательствами.

Особое внимание привлекает и то, что Никол Пашинян практически одновременно с заявлением Байрамова сообщил о намерении до конца нынешнего года опубликовать проект новой Конституции Армении. По словам армянского премьера, ранее публикация откладывалась из-за парламентских выборов и обсуждения документа. Видимо, работа над новым текстом все же продолжается.

При этом министр напомнил, что армянская сторона уже заявляла: новый Конституционный акт не будет содержать ссылку на прежний Акт о независимости. Именно этого шага ожидает Азербайджан.

Параллельно с политическим треком идет практическая работа на местности. По словам министра, между Азербайджаном и Арменией уже делимитировано около 13 километров государственной границы, и на этих участках проведена демаркация. Комиссии обеих стран согласовали порядок движения с севера на юг, приняли ряд нормативных документов, регулирующих сам процесс.

Еще в конце апреля в Агверане прошла тринадцатая встреча Государственной комиссии по делимитации, где стороны обменялись текстами трех инструкций - о работе экспертных групп, о создании делимитационной карты и о порядке оформления итоговых документов.

Кроме того, министр остановился на проекте "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" - TRIPP, инициированном по итогам вашингтонской встречи 8 августа прошлого года. Переговоры по проекту пока идут между США и Арменией напрямую, но обе точки маршрута, входная и выходная, расположены на азербайджанской территории. Именно поэтому американская сторона регулярно информирует Баку о ходе работы. По словам Байрамова, сейчас готовится документация, и в ближайшее время стоит ждать новых новостей по проекту.

Годами Армения существовала в логике бесконечного конфликта. Мифы о территориальных претензиях заменяли ей реальную политику, а противостояние с соседом было удобной формой существования. Эта модель себя исчерпала. Азербайджан создал новую реальность на Южном Кавказе, и в этой реальности у Еревана больше нет пространства для маневров, отговорок и старых иллюзий.

Сегодня Армения принимает условия, которые определил Баку. И перед Ереваном стоит простой выбор: принять новую региональную архитектуру и воспользоваться открывающимися возможностями либо окончательно остаться в стороне от процессов, которые уже идут без его участия.