С зерновых полей Азербайджана собрано более 2 млн тонн урожая

По состоянию на 9 июля уборка озимых зерновых культур завершена на 66,7 процента посевных площадей по стране, собрано более 2 миллионов тонн урожая.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Центральном штабе, созданном в связи с уборкой зерна при министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Отмечено, что в течение сезона уборка урожая проведена на площади 642 696 гектаров, с этих площадей собрано 2 251 886 тонн урожая. В настоящее время средняя урожайность зерновых составляет 35 ц/га, что на 1,6 ц/га больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным, к настоящему времени механизаторы убрали урожай пшеницы с 224 603 гектаров и ячменя - с 418 093 гектаров. С этих площадей собрано 884 182 тонны пшеницы и 1 367 704 тонны ячменя. Уборка урожая завершена на 49% площадей пшеницы и на 83% площадей ячменя. Средняя урожайность составляет 39,4 ц/га по пшенице и 32,7 ц/га по ячменю.

"Уборка урожая уже полностью завершена в Уджаре, Нафталане и Кяльбаджаре, а в Агдашском, Агсуинском, Астаринском, Бардинском, Билясуварском, Гёйчайском, Кюрдамирском, Геранбойском, Имишлинском, Масаллинском, Нефтчалинском, Евлахском, Зардабском, Саатлинском, Сабирабадском, Сальянском и Тертерском районах уборка зерновых находится на стадии завершения", - сообщили в Штабе.