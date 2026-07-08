Группе сотрудников органов дипслужбы Азербайджана присвоены дипломатические ранги
Группе сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана присвоены дипломатические ранги.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Ильхам Алиев.
"Руководствуясь пунктом 24 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
Присвоить дипломатические ранги следующим сотрудникам органов дипломатической службы Азербайджанской Республики:
чрезвычайный и полномочный посол
Рафиеву Ялчину Ильгар оглу
Шарифову Самиру Энвер оглу
чрезвычайный и полномочный посланник первого класса
Гаджиеву Султану Агами оглу
Насибову Руслану Рафаэль оглу
чрезвычайный и полномочный посланник второго класса
Беджанову Самиру Ариф оглу
Наджафли Анару Джафар оглу", - говорится в распоряжении.
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