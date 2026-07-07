В Кремле назвали условие применения ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко прописаны условия применения ядерного оружия.

"Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет. Это очень важно понимать", - подчеркнул Песков.