https://news.day.az/world/1846579.html В Кремле назвали условие применения ядерного оружия Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
В Кремле назвали условие применения ядерного оружия
Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.
Представитель Кремля напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко прописаны условия применения ядерного оружия.
"Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае - нет. Это очень важно понимать", - подчеркнул Песков.
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