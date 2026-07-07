​ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Аргентины и Египта

21:12

Стартовал второй тайм.

20:57

Завершился первый тайм матча между сборными Аргентины и Египта.

После стартовых 45 минут впереди африканцы - 1:0.

20:26

Аргентина упустила возможность сравнять счет в матче с Египтом.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 21-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти.

Отметим, что Месси также не смог реализовать пенальти в матче против Австрии на групповом этапе.

20:17

Египет выходит вперед в матче с Аргентиной.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим.

20:06

На чемпионате мира по футболу близится к завершению стадия 1/8 финала - в седьмом по счету поединке этого раунда путевку в четвертьфинал оспаривают сборные Аргентины и Египта.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в американском городе Атланта на стадионе Mercedes-Benz Stadium. Главным арбитром матча назначен французский рефери Франсуа Летексье.

Сборная Аргентины выступает на турнире в статусе действующего чемпиона мира. На предыдущей стадии (1/16 финала) южноамериканцы в драматичном матче сломили сопротивление Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились в 1/8 финала благодаря победе над Австралией в серии пенальти (4:2).