ЧМ-2026: Стартовал второй тайм матча между сборными Аргентины и Египта - ОБНОВЛЯЕТСЯ - ВИДЕО
21:12
Стартовал второй тайм.
20:57
Завершился первый тайм матча между сборными Аргентины и Египта.
После стартовых 45 минут впереди африканцы - 1:0.
20:26
Аргентина упустила возможность сравнять счет в матче с Египтом.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 21-й минуте Лионель Месси не смог реализовать пенальти.
Отметим, что Месси также не смог реализовать пенальти в матче против Австрии на групповом этапе.
20:17
Египет выходит вперед в матче с Аргентиной.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, на 15-й минуте счет открыл Яссер Ибрагим.
20:06
На чемпионате мира по футболу близится к завершению стадия 1/8 финала - в седьмом по счету поединке этого раунда путевку в четвертьфинал оспаривают сборные Аргентины и Египта.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, встреча проходит в американском городе Атланта на стадионе Mercedes-Benz Stadium. Главным арбитром матча назначен французский рефери Франсуа Летексье.
Сборная Аргентины выступает на турнире в статусе действующего чемпиона мира. На предыдущей стадии (1/16 финала) южноамериканцы в драматичном матче сломили сопротивление Кабо-Верде в дополнительное время со счетом 3:2. Египтяне, в свою очередь, пробились в 1/8 финала благодаря победе над Австралией в серии пенальти (4:2).
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