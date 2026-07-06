Когда скучаешь по Ильгару Фахми, ищи его!

В Международном центре мугама состоялся литературно-художественный вечер под названием "Ищи меня, когда соскучишься" (Məni axtar darıxanda), посвященный творчеству писателя, драматурга и секретаря Союза писателей Азербайджана Ильгара Фахми, передает Day.Az.

Председатель Центра художественного перевода и литературных связей Союза писателей Азербайджана Асад Джахангир в своем выступлении попытался охватить все творческое многообразие Ильгара Фахми. Он подчеркнул успехи писателя в драматургии, публицистике и поэзии, отметив его роль в развитии отечественной литературы и культуры. Говоря о творчестве писателя, собравшиеся сошлись во мнении - его книги любят за редкое сочетание интеллектуальной глубины, верности национальным традициям и уникального авторского почерка. Его труды уже стали неотъемлемой частью современной азербайджанской литературы. Они не просто увлекают читателя, но и выполняют важную миссию - открывают миру богатство нашей культуры, тонкость родного слова и философию мугама.

Программа творческого вечера получилась невероятно насыщенной, объединив в себе музыку, театр и литературу. Известные исполнители мугама представили музыкальные композиции на газели Ильгара Фахми, а мастера художественного слова декламировали его стихи и отрывки из пьес. Также программу украсили театрализованные зарисовки, созданные по мотивам произведений автора и раскрывающие разные грани его таланта.

Изюминкой вечера стало то, что в роли ведущего выступил сам Ильгар Фахми. Автор увлек публику рассказом о начале своего пути, истории создания своих знаковых произведений, а также поделился личным взглядом на суть поэзии, театра и роль искусства в целом. Зрители с неподдельным вниманием слушали его воспоминания и размышления, накопленные за годы активного творчества.

Синтез музыки, поэтического слова и традиций мугама был встречен участниками мероприятия с исключительным интересом. Взаимное переплетение различных видов искусства позволило зрителям прочувствовать мир Ильгара Фахми, подарив им минуты истинного культурного и душевного наслаждения. Вечер завершился бурными аплодисментами, ставшими лучшей благодарностью автору за этот искренний, глубокий и по-настоящему теплый диалог со зрителем.

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