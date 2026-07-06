Там, где рождается мед

Автор: Матлаб Гарягды, Бакинский рабочий

О том, что дает новая Государственная программа сельскому производителю

Новая Государственная программа развития сельского хозяйства знаменует переход Азербайджана к качественно новому этапу развития аграрного сектора. После масштабного обновления региональной инфраструктуры, возрождения освобожденных территорий и укрепления продовольственной безопасности страны наступило время глубоких отраслевых преобразований. Чтобы понять, как они будут работать на практике, мы отправились в гахское село Лякит.

Гах встретил нас проливным дождем. Казалось, непогода всерьез решила испытать на прочность и людей, и землю. Низкие свинцовые тучи нависли над горами, а потоки воды стремительно стекали по извилистой дороге, ведущей в Лякит.

Но произошло то, что иначе как добрым предзнаменованием назвать трудно.

Стоило машине свернуть к селу, как дождь внезапно прекратился. Облака начали медленно расходиться, и над зелеными склонами выглянуло яркое июльское солнце.

В такие совпадения можно не верить. Но именно тогда невольно возникла мысль: природа словно сама подсказывала, что мы приехали туда, где действительно рождается мед.

Поводом для поездки стала новая Государственная программа развития сельского хозяйства. На первый взгляд может показаться, что речь идет об очередном программном документе. Однако в действительности его значение гораздо глубже.

Государственная политика в аграрной сфере всегда отличалась последовательностью. На протяжении многих лет в Азербайджане успешно реализовывались государственные программы социально-экономического развития регионов. Именно благодаря им в селах появились современные дороги, были построены новые школы и медицинские учреждения, обновлены системы электро-, газо- и водоснабжения, созданы условия для развития предпринимательства и повышения уровня жизни населения.

И только после того, как был создан этот прочный фундамент, страна подошла к следующему этапу - более глубокому развитию самого сельского хозяйства.

Новая Государственная программа охватывает значительно более широкий круг вопросов, чем это может показаться на первый взгляд. Она касается не только деятельности Министерства сельского хозяйства. В ней нашли отражение вопросы рационального использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, цифровизации аграрного сектора, совершенствования логистики, страхования, сертификации продукции, финансовой поддержки производителей, развития экспорта и укрепления продовольственной безопасности страны.

Это комплексный документ, в котором, образно говоря, все разложено по полочкам. Каждое направление дополняет другое, а вместе они формируют современную модель развития аграрного сектора. Но насколько все это применимо к реальной жизни?

Ответ на этот вопрос мы решили искать не в кабинетах, а там, где результаты государственной политики уже сегодня становятся частью повседневной работы людей. Поэтому наша дорога привела в Лякит. Этот регион известен своими природными условиями, благоприятными для пчеловодства. Богатая медоносная флора, чистый горный воздух и многовековые традиции сделали это место одним из центров развития отрасли на северо-западе Азербайджана.

...Мы встретились с председателем Ассоциации пчеловодов Азербайджана Бадраддином Хасратовым - человеком, чья судьба наглядно показывает, насколько важны для развития сельского хозяйства не только государственная поддержка, но и личная инициатива, знания и многолетний опыт.

Впрочем, сам он предпочитает говорить не о себе.

- Пчеловодство - это профессия, которой невозможно заниматься без любви. Пчел невозможно обмануть, они сразу чувствуют отношение человека к своему делу, - говорит он.

Его собственная история началась вовсе не с пасеки. Дед, отец, братья - многие поколения семьи были чабанами и скотоводами, вели кочевой образ жизни, перегоняя отары с зимних пастбищ на летние. После окончания школы Бадраддин также стал штатным чабаном колхоза. Казалось, жизненный путь уже определен.

Но однажды во время выпаса овец в лесу он увидел диких пчел.

- До сих пор помню то чувство. Меня поразило, насколько удивительно устроена жизнь пчелиной семьи. Тогда мне захотелось понять этот мир, - вспоминает он.

Вскоре ему попала в руки книга известного азербайджанского пчеловода Гуламгусейна Султанова "Беседы о пчеловодстве". Прочитав ее, молодой чабан окончательно понял, чем хочет заниматься оставшуюся жизнь.

Родные поначалу не разделяли его увлечения. "Наше дело - овцы", - говорили они. Но решение уже было принято.

Чтобы стать настоящим специалистом, Бадраддин отправился в Ивановскую область России.

Первые месяцы оказались очень тяжелыми. Не имея ни жилья, ни знакомых, он ночевал на железнодорожном вокзале, перебивался случайными заработками. Однако мысль о пчеловодстве не оставляла его ни на день.

Совершенно случайно он узнал о существовании крупного пчеловодческого хозяйства и сразу отправился туда. Его выбор удивил руководителей предприятия. В те годы азербайджанцы приезжали сюда главным образом получать высшее образование или работать по другим специальностям. Молодой человек, просивший принять его на работу в хозяйстве, оказался для них редким исключением.

Тем не менее, его приняли. Сначала помощником пчеловода. Через год доверили самостоятельную пасеку, а позже - руководителем пчеловодческого хозяйства.

Именно там он получил знания и опыт, которые спустя годы легли в основу одного из самых известных пчеловодческих проектов Азербайджана.

- Я всегда знал, что однажды вернусь домой. Все, чему научился, должно было пригодиться на родной земле, - говорит Бадраддин Хасратов.

Вернувшись в Азербайджан, Бадраддин Хасратов начал работать в районном потребительском обществе (РАЙПО), где ему поручили заниматься развитием пчеловодства. Тогда и произошел случай, который сегодня он вспоминает с улыбкой. Во время одной из поездок по Лякиту его внимание привлек участок земли площадью около трех гектаров.

- Когда-нибудь эта земля будет моей, - сказал он тогда председателю РАЙПО. Собеседник лишь рассмеялся. В те годы подобные слова казались несбыточной мечтой.

Но жизнь распорядилась иначе. Год за годом Хасратов последовательно шел к своей цели. Часть земли он приобрел, обменяв на принадлежавшие ему земельные паи, часть - на собственный фундуковый сад, часть оформил в установленном законом порядке. Так постепенно сформировалась территория будущего комплекса.

Сегодня здесь действует современное многопрофильное пчеловодческое хозяйство. Здесь производят натуральный мед различных сортов, вощину, изготавливают ульи и рамки, получают цветочную пыльцу, прополис, маточное молочко и другую продукцию пчеловодства. Ведется селекционная работа по разведению пчелиных маток и пчелиных семей.

Однако главной особенностью комплекса является не только производство. Еще много лет назад Бадраддин Хасратов понял, что современное пчеловодство должно быть открытым для людей.

Так появился "Bal evi" ("Медовый дом"), где посетители могут познакомиться с историей азербайджанского пчеловодства, увидеть процесс производства меда, узнать о жизни пчелиной семьи и полезных свойствах продуктов пчеловодства.

Рядом работает фирменный магазин, в котором представлен широкий ассортимент продукции - от различных сортов меда до прополиса, цветочной пыльцы и маточного молочка.

Для гостей создана зона отдыха. Все это органично вписывается в государственную политику развития сельского туризма, которая сегодня становится одним из перспективных направлений диверсификации экономики регионов.

Но, пожалуй, главным достижением Бадраддина Хасратова стало не строительство комплекса. Он всегда был убежден, что будущее отрасли невозможно без объединения самих пчеловодов. Поэтому сначала была создана Ассоциация пчеловодов Гахского района, а позднее - Ассоциация пчеловодов Азербайджана, объединившая более 30 тыс. пчеловодов со всей страны.

- Одному человеку невозможно решить все проблемы отрасли. Только вместе можно двигаться вперед, обмениваться опытом и защищать интересы пчеловодов, - убежден Хасратов.

История этого комплекса особенно показательна сегодня, когда новая Государственная программа развития сельского хозяйства ставит перед отраслью качественно новые задачи. По сути, здесь многие из них уже нашли свое практическое воплощение: от глубокой переработки продукции и селекционной работы до развития сельского туризма и продвижения национального бренда. Именно на этом этапе особенно отчетливо проявляется своевременность новой Государственной программы.

Если еще несколько лет назад перед отраслью стояли главным образом задачи наращивания производства, то сегодня речь идет уже о другом уровне развития. Современное пчеловодство невозможно представить без научного подхода, эффективной селекционной работы, ветеринарного контроля, цифровых технологий, современной логистики, страхования рисков, сертификации продукции и продвижения отечественного бренда на мировом рынке. Как говорит сам Бадраддин муаллим, эти направления нашли отражение в новой Государственной программе.

- Особое значение приобретает и освобождение Карабаха и Восточного Зангезура, - говорит он. - Исторически эти территории считались одними из лучших медоносных регионов Азербайджана. Богатейшая флора, альпийские и субальпийские луга, уникальное разнообразие дикорастущих медоносов создают здесь практически идеальные условия для развития пчеловодства. Только в нынешнем сезоне на освобожденные территории уже перевезено около 185 тыс. пчелиных семей. Это огромный потенциал. Карабах всегда славился своим медом. Сегодня отрасль возвращается туда, где у нее глубокие исторические корни.

Расширение производства неизбежно ставит вопрос о дальнейшем освоении внешних рынков. Международный рынок меда остается одним из самых сложных и конкурентных. Высокое качество продукции само по себе еще не гарантирует коммерческого успеха. Не менее важны соответствие международным стандартам, современная система сертификации, эффективная логистика и узнаваемость национального бренда.

Азербайджан обладает серьезными преимуществами. Мед, полученный в горных и лесных районах страны, максимально приближен по своим природным свойствам к дикому меду, который особенно высоко ценится на мировом рынке.

Сегодня азербайджанский мед поставляется в Японию, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию и ряд других стран. Продолжается работа по открытию новых рынков, в том числе европейских, а также по приведению национальной системы сертификации в соответствие с международными требованиями.

По мнению Бадраддина Хасратова, именно здесь новая Государственная программа приобретает особую практическую ценность.

Она предусматривает меры по совершенствованию логистики, развитию системы сертификации, расширению экспортных возможностей отечественных производителей, внедрению современных цифровых решений и укреплению взаимодействия между всеми государственными структурами, деятельность которых влияет на развитие аграрного сектора.

- Важно не просто производить хороший мед. Нужно сделать так, чтобы он был узнаваем и востребован во всем мире. Для этого необходима совместная работа государства, специалистов и самих пчеловодов. Такой подход сегодня и реализуется, - убежден Бадраддин Хасратов. - В этой связи не менее важна поддержка на местах. При содействии главы Исполнительной власти Гахского района Эльвина Пашаева уже достигнута договоренность о проведении четвертого Гахского фестиваля меда, который с каждым годом становится все более представительным и служит популяризации азербайджанского меда и обмену опытом между пчеловодами разных регионов страны.

Когда мы покидали Лякит, от недавнего дождя не осталось и следа. Над пасекой стояло ровное гудение пчел, а свежий горный воздух был наполнен ароматом цветущих трав.

За несколько часов общения Бадраддин Хасратов почти не говорил о себе. Гораздо охотнее он рассуждал о будущем азербайджанского пчеловодства, о молодых людях, которые приходят в профессию, о необходимости осваивать освобожденные территории, развивать экспорт и повышать конкурентоспособность отечественной продукции.

Наверное, именно это и отличает людей, по-настоящему преданных своему делу. Они думают не столько о собственных успехах, сколько о будущем отрасли.

Новая Государственная программа развития сельского хозяйства открывает перед азербайджанским пчеловодством качественно новые перспективы. Она не ограничивается поддержкой отдельных направлений, а предлагает комплексный подход к развитию отрасли, объединяя вопросы производства, науки, логистики, экологии, цифровизации, сертификации, страхования и продвижения продукции на внешние рынки.

В этом и заключается ее главная ценность. Она появилась именно тогда, когда для этого были созданы все необходимые предпосылки. За предыдущие годы благодаря последовательной государственной политике были модернизированы регионы, создана современная инфраструктура, укреплена материально-техническая база сельского хозяйства. После освобождения Карабаха и Восточного Зангезура перед аграрным сектором открылись новые горизонты. Теперь наступает следующий этап - этап качественного развития.

История Бадраддина Хасратова убедительно показывает, каких результатов можно добиться, когда трудолюбие, знания и любовь к своему делу встречают поддержку государства. Еще вчера многое из того, что сегодня кажется привычным, было лишь мечтой. Современные пчеловодческие хозяйства, развитие сельского туризма, создание отраслевых объединений, освоение новых рынков, возвращение пасек на освобожденные земли - все это стало частью новой реальности.

У азербайджанского меда есть все необходимые качества, чтобы занять достойное место среди лучших мировых брендов. Богатая природа страны, многовековые традиции пчеловодства, высокое качество продукции и последовательная государственная поддержка создают для этого прочную основу.

Гахский район